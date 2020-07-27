0.79 faiz oranı konut kredisi hesaplama! 2020 İkinci el konutlarda kredi tutarına göre ödemeler ne kadar?
0.79 faizle konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Ev alma hayali kuran vatandaşlar konut kredisi sağlayan kamu ve katılım bankalarının açıklamalarını yakından takip ediyor. Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen emlak ekonomisinin yeniden canlanması adına başlatılan konut kredisinde faizler değişti. Kamu bankaları ikinci el konut kredilerinde faiz ve vade güncellemesi yaptı. Peki, 0.79 faiz oranı konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2020 ikinci el konutlarda kredi tutarına göre ödemeler ne kadar? İşte cevaplar...
Konut kredisi başvuru nasıl yapılır? 0.79 faizle konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Pandemi döneminde etkilenen emlak piyasasının konut kredi faizleri ile yeniden canlandırılması amacına ulaştı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından verilen düşük faizli konut kredisinde faizler değişti. Kamu bankaları tarafından ikinci el konut kredisinde faiz oranı güncellendi. Bu gelişmelerin ardından çekilecek tutara göre ne kadar ödeneceği merak ediliyor. Peki, 0.79 faiz oranı konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2020 ikinci el konutlarda kredi tutarına göre ödemeler ne kadar?
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?
Sıfır konutlarda değişiklik yapılmadı. Sıfır konut kredisinde yüzde 0.64 faiz oranı ve 180 aya varan vade seçeneği sunuluyor.
İkinci el konutlarda ise yüzde 0.74 olarak belirlenen faiz oranı yüzde 0.79 olarak güncellendi. İkinci el konutta 180 ay vade seçeneği yerine 120 ay seçeneği sunulmaya başlandı.
0.79 FAİZ ORANI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA
İşte ikinci el konutlarda çekilecek tutara göre taksit ödemeleri:
Kredi tutarı: 50000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 1049 lira
Kredi tutarı: 75000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 1574 lira
Kredi tutarı: 100000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 2099 lira
Kredi tutarı: 200000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 4198 lira
Kredi tutarı: 300000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 6297 lira
Kredi tutarı: 400000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 8396 lira
Kredi tutarı: 500000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 10496 lira
Kredi tutarı: 600000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 12595 lira
Kredi tutarı: 750000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 15744 lira
Kredi tutarı: 50000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 646 lira
Kredi tutarı: 75000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 969 lira
Kredi tutarı: 100000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 1292 lira
Kredi tutarı: 200000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 2585 lira
Kredi tutarı: 300000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 3878 lira
Kredi tutarı: 400000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 5171 lira
Kredi tutarı: 500000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 6464 lira
Kredi tutarı: 600000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 7757 lira
Kredi tutarı: 750000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 9696 lira