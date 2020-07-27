0.79 faiz oranı konut kredisi hesaplama! 2020 İkinci el konutlarda kredi tutarına göre ödemeler ne kadar?

Konut kredisi başvuru nasıl yapılır? 0.79 faizle konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Pandemi döneminde etkilenen emlak piyasasının konut kredi faizleri ile yeniden canlandırılması amacına ulaştı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından verilen düşük faizli konut kredisinde faizler değişti. Kamu bankaları tarafından ikinci el konut kredisinde faiz oranı güncellendi. Bu gelişmelerin ardından çekilecek tutara göre ne kadar ödeneceği merak ediliyor. Peki, 0.79 faiz oranı konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2020 ikinci el konutlarda kredi tutarına göre ödemeler ne kadar?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Sıfır konutlarda değişiklik yapılmadı. Sıfır konut kredisinde yüzde 0.64 faiz oranı ve 180 aya varan vade seçeneği sunuluyor.

İkinci el konutlarda ise yüzde 0.74 olarak belirlenen faiz oranı yüzde 0.79 olarak güncellendi. İkinci el konutta 180 ay vade seçeneği yerine 120 ay seçeneği sunulmaya başlandı.