Markaların fiyat oyunu deşifre oldu!

'ELEKTRİKLİ GELECEK'

Geleceğin giderek daha yakın bir dönemde değişimleri getireceğini vurgulayan Yenigün, "Elektrikli araçlar önümüzdeki yıllarda artacak ancak tek markanın tek modeli için hayatta olan elektrikli teşvikinin kapasmı genişletilmeli" dedi. Markanın elektrikli atılımına da vurgu yaptı:

Ford, ikonik Mustang serisini yeni bir ürünle genişletiyor. Tamamen elektrikli Mustang Mach-E, Mustang Sports Coupe, Cabrio ve özel sürümlere katılıyor. Tamamen elektrikli model, Ford için yeni bir elektrikli çağın başlangıcını simgeliyor; 2021 yılı sonuna kadar Avrupa'da 18 elektrikli modeli tanıtılacak.

Tamamen yeni Ford Kuga, mHibrit, hibrit ve plug-in hibrit versiyonları ile sunuluyor.

Yeni Ford Transit Custom ve Tourneo Custom PHEV, 1.0 litrelik EcoBoost range extender 17 kullanarak 50 km'ye kadar sıfır emisyon aralığı veya 500 km'ye kadar menzil sunuyor

Yeni Fiesta ve mHibrit teknolojili Focus EcoBoost Hibrid ve ödüllü 1.0 litre EcoBoost 2020 içinde satışa sunulacak.