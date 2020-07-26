Sigara zammı güncel liste açıklandı mı? Ağustos'ta sigaraya zam var mı? JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları
Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Gelir İdaresi Başkanlığı sigaranın ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artışı gerçekleştirdi. Yapılan düzenleme ile sigaranın vergisi 1,1 lira artı. Bu gelişmelerin ardından güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Tiryakilerin yakından takip ettiği güncel sigara fiyatlarını yazımızda derledik. Peki, sigara zammı güncel liste açıklandı mı? Ağustos'ta sigaraya zam var mı? İşte 2020 JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları...
Sigara zammı güncel liste açıklandı mı? Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigarada 6 ayda bir yapılan vergi artışını gerçekleştirdi. Güncel sigara fiyatlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Marka marka sigara fiyat bilgisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigara zammı güncel liste açıklandı mı? Ağustos'ta sigaraya zam var mı? İşte 2020 JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları...
AĞUSTOS'TA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Ağustos ayında sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi yerlerden gelecek açıklamaları takip etmekte fayda var.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Temmuz itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL