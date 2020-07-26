Sigara zammı güncel liste açıklandı mı? Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigarada 6 ayda bir yapılan vergi artışını gerçekleştirdi. Güncel sigara fiyatlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Marka marka sigara fiyat bilgisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigara zammı güncel liste açıklandı mı? Ağustos'ta sigaraya zam var mı? İşte 2020 JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları...

AĞUSTOS'TA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Ağustos ayında sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi yerlerden gelecek açıklamaları takip etmekte fayda var.