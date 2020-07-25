Turizmcilerin beklediği haber geldi! Ruslar geliyor...

ALMANYA'DAN DA BEKLİYORUZ

TÜRKİYE Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de, bu kararın kıyı bölgelere olduğu gibi şehir otellerine de olumlu yansıması olacağını ifade etti. Eresin, "Bu ay sonunda Almanya kararında da olumlu sonuçlar alabiliriz. Bu iki karar sektöre de nefes alma imkanı yaratır. Ancak yine de salgın ile ilgili tedbirlerin de elden bırakılmaması, güvenli turizm için gösterdiğimiz çabaların heba olmaması çok önemli. Turistlerin geldikleri destinasyonda da hastalığın kontrol altına alınmış olması gerek" diye konuştu. Molton Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz ise, İstanbul'daki birçok otelin uzun süredir kapalı olduğunu belirterek, "Otellerin çoğu eylülde açılmaya yönelik planlama yapıştı. Rusya'nın kararı bu tarihi öne çekecek. Bazı oteller açılış için hazırlıklara başladı" ifadelerini kullandı.

