24 Temmuz 2020, Cuma
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25 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller: Temmuz ayı evde bakım parası güncel liste...

25 Temmuz yatan iller, günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç kişiler için verilen evde bakım aylığının temmuz ayı ödeme listesi belli oldu. Bu imkandan yararlanan vatandaşlar ödemelerin yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. Peki, Temmuz ayı evde bakım parası güncel liste...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.07.2020
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25 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller: Temmuz ayı evde bakım parası güncel liste...

25 Temmuz yatan iller hangileri? Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödenen evde bakım maaşları listesi güncellendi. Açıklanan tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, Temmuz ayı evde bakım parası güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 23 TEMMUZ

1- Hatay

2- Tokat

3- Bolu

4- Edirne

5- Diyarbakır

6- Kırklareli

7- İzmir

8- Karabük

9- Kayseri

10- Antalya

11- Zonguldak

12- Bilecik

13- Konya

14- Ankara

15- Denizli

16- Afyonkarahisar

17- İstanbul

18- Şanlıurfa

19- Uşak

20- Manisa

21- Ordu

22- Çanakkale

23- Mersin

24- Samsun

25- Bayburt

26- Siirt

27- Kars

28- Erzurum

29- Bursa

30- Balıkesir

31- Adana

32- Kırıkkale

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2020 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek. Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır.

2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

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