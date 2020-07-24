Kesilen emekli aylığını yeniden bağlatırken dikkat edin! SGK alacağına faiz uyguluyor...

Vatandaş SGK'nın iade ettiği aylıkları tahsil ettikten sonra, 6.5 yıl boyunca aylık alamadığı için manevi zarar gördüğünü belirterek 15 bin lira manevi tazminat verilmesi, iade edilen emekli aylığı için de faiz yürütülmesi talebiyle ikinci bir dava açtı.

YEREL MAHKEME FAİZE "EVET", MANEVİ TAZMİNATA "HAYIR" DEDİ

SGK, davacı emeklinin, topluca ödenen parayı ihtirazı kayıt ileri sürmeden kabul ettiğini, manevi tazminat için de şartların oluşmadığını belirterek davanın reddini talep etti. Davayı görüşen Diyarbakır 1. İş Mahkemesi, vatandaşın manevi tazminat talebini reddederken, faiz talebini haklı buldu. Mahkeme kararında, SGK'nın yaptığı ödemenin birikmiş aylıklar tutarından ibaret olduğu, işlemiş faiz ve masrafların ödenmediği, vatandaşın emekli aylığı hesabına birikmiş aylıkların aktarılmasının ardından ihtirazı kayıt koymadan para almasının faiz ve masrafları talep etme hakkını düşürmeyeceği, SGK'nın faiz ödemesi gerektiği belirtildi.