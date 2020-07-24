Ev alacaklara sürpriz! Konut kredileri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Konut kredileri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu bankaları tarafından duyurulan konut kredisi faiz oranları ev sahibi olmak isteyen, hayal kuran vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmüştü Konut kredi faiz oranları son dakika gelişmesiyle değişikliğe uğradı. Peki, Konut kredileri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Duyurulduğu 2 Haziran tarihinde vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kamu bankaları konut kredisi faiz oranları yükseldi. İkinci el konut satın almayı düşünen vatandaşlar konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorusunu soruyor. Önceden duyurulan ve 0.74 olan konut kredisi faiz oranları 0.79'a çıktı. Vade sürelerindeki değişikliklerle beraber konut kredisi konusunda birinci el konutlar çok daha avantajlı bir hale geldi.