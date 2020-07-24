Ev alacaklara sürpriz! Konut kredileri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Konut kredileri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre, 2 Haziran’da hayata geçirilen ve kamu bankaları tarafından tarihin en büyük kredi destek paketi şeklinde duyurulan konut kredisi şartlarında değişikliğe gidildi. Ev almak isteyenler yeni faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki, Konut kredileri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Konut kredileri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu bankaları tarafından duyurulan konut kredisi faiz oranları ev sahibi olmak isteyen, hayal kuran vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmüştü Konut kredi faiz oranları son dakika gelişmesiyle değişikliğe uğradı. Peki, Konut kredileri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ Mİ?
Duyurulduğu 2 Haziran tarihinde vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kamu bankaları konut kredisi faiz oranları yükseldi. İkinci el konut satın almayı düşünen vatandaşlar konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorusunu soruyor. Önceden duyurulan ve 0.74 olan konut kredisi faiz oranları 0.79'a çıktı. Vade sürelerindeki değişikliklerle beraber konut kredisi konusunda birinci el konutlar çok daha avantajlı bir hale geldi.
KONUT KREDİSİ VADESİ NE KADAR?
Vatandaşların merakla araştırma yaptığı konut kredileri yükseldi mi sorusunun yanı sıra vade süreleri de merak ediliyor. Konut kredisi vadeleri azami 180 ay iken yapılan değişiklikler ile beraber 120 aya çekildi. 12 ay geri ödemesiz konut kredisi dönemi de ikinci el konutlar için sonlandı. Bu durumda yeni bir ev satın alacak vatandaşlar için ikinci el konutlar yerine birinci el konutlar çok daha avantajlı oldu.
Konut kredisi faiz oranları, vade süreleri ve 12 ay geri ödemesiz dönem ile alakalı yapılan düzenlemelerin; yeni yatırımların canlandırılması ve deprem riskine karşılık yeni evlere talep oluşturulması için yapıldığı düşünülüyor. Birinci el / sıfır konutlar için kamu bankaları tarafından azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık % 0.64 faiz oranı ile konut kredisi finansman olanağı sunulabiliyor.
Birinci el konutlar için de ödemesiz dönem kalkmış olsa da bazı bankalar 3 ay ödemesiz dönem olanağı sunabiliyor. İkinci el konut satışları 2020 Haziran ayına bakıldığında bir önceki senenin aynı dönemine göre % 245 artış ile 131.380 rakamlarını gördü. İstanbul'daki konut satışlarına bakıldığında ise ikinci el satışların payı % 71.3 olarak görülüyor. Konut kredisi faiz oranları değişikliğinin vatandaşların konut tercihlerinde etkili olacağı düşünülüyor.