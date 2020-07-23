Yeni sistem tuzakları bozdu! Eserler yükseldi...

LİBYA VE DOĞU AKDENİZ HAMLELERİ TUZAKLARI BOZDU

Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı harekatlarıyla hemSuriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör koridorun hem de İdlib'deki insani dramın önüne geçildi. Bu dönemde, önemli bir gündem başlığı da Libya ve Doğu Akdeniz oldu. Libya'da meşru hükümet ile imzalanan anlaşmalar Libya'daki durumun seyrini değiştirdi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan tuzağı akamete uğrattı. Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarla burada bir terör koridoru oluşturulmasının önüne geçilirken, hem sahada hem masada inisiyatif alan Türkiye, özellikle İdlib bölgesinde büyük bir insani krizin ortaya çıkmasını önledi. Yurt içinde de terörle mücadeleyi sürdüren Türkiye, özellikle Irak'ta terör örgütü PKK'ye ağır darbeler indirdi