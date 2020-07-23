Tarihin en yüksek seviyesi! Gram altın fiyatı yükselecek mi? 23 Temmuz bilezik gramı, çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dünkü kapanışta 412 lirayı görerek tarihin en yüksek seviyesine çıkan gram altın, 23 Temmuz'a 411 liradan başladı. Gram altının rekor kırmasıyla yatırımcılar altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, 23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? İşte son gelişmeler...
Gram altın ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatlarında koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Ocak ayından bu yana yükseliş trendinde olan altın fiyatları dün yeniden rekor kırdı. Gram altın dünkü kapanışta 412 liraya çıkarak tarihin en yüksek seviyelerini gördü. Dünkü kapanışa göre ufak bir düşüşle başlayan gram altın yatırımcıların yakından takip ettiği ziynet eşyalar arasında yer alıyor. Peki, bugün bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı yükselecek mi? İşte altın fiyatları ve uzman yorumları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte canlı altın fiyatları:
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, mMevcut düşük faiz ve bol likidite ortamından destek bulmaya devam eden ve dün DXY'daki düşüş ile birlikte günü %1,3 artıda kapatan değerli maden de yukarı yönlü hareketler bugün de devam etmekte. Teknik olarak yukarı yönlü 1.870 direncinin üzerinde 1.892 hedefe girebilir. Olası düşüşlerde ise 1.831 desteği izlenebilir.
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Ümlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'un aktardığı bilgiye göre, küresel ölçekte artmaya devam eden korona virüs vakalarında anlamlı bir değişim göze çarpmasa da piyasaların günlük vaka sayılarına hassasiyeti azalmış görünüyor. Bu durumu gerek virüsün yayılmaya devam etmesine karşın hiçbir ülkenin büyük ölçekli bir kısıtlamaya gitmeyi planlamaması gerekse son dönemde aşı çalışmalarından gelen pozitif haber akışının yarattığı iyimserlik ile açıklamak mümkün. Bu noktada, ABD ve Avrupa'da başta olmak üzere ekonomik aktiviteyi canlandırmayı hedefleyen destek paketlerinin de risk iştahına pozitif yansıdığını söyleyebiliriz. Tüm bunlar hafta içindeki durgun gündeme karşın varlık fiyatlarının ağırlıklı olarak iyimser bir performans sergilemesini sağlıyor.
1820 DOLARI KIRAN ONS ALTIN İVME KAZANIYOR
1800 doları aştıktan sonra bir süre bu bölgede yatay bir görünüm sergileyen altının ons fiyatı ilk direnç noktası olarak gördüğümüz 1820 doları geride bıraktıktan sonra beklentilerimize paralel olarak daha fazla güç kazanmaya başladı. Uzun vadelerde göstergeler arasındaki uyumsuzluk altında kâr satışı riskine yönelik sinyaller verse de kısa vadelerde henüz bu yönde güçlü bir tablo oluşmaması yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğine işaret ediyor. Sık sık dikkat çektiğimiz gibi aşı çalışmalarından somut bir sonuç çıkması durumunda güvenli liman ihtiyacı daralacağı için altında düzeltme görebiliriz. Ancak gerek faizlerin düşük seyretmesi gerekse likidite koşullarının bolluğu orta-uzun vadeli görünümü pozitif tutmaya devam ediyor.
ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 407 bin 250 lira, en yüksek 410 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 artışla 409 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 120 milyon 231 bin 794,02 lira, işlem miktarı ise 2.786,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 162 milyon 586 bin 70,12 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.