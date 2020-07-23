ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ümlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'un aktardığı bilgiye göre, küresel ölçekte artmaya devam eden korona virüs vakalarında anlamlı bir değişim göze çarpmasa da piyasaların günlük vaka sayılarına hassasiyeti azalmış görünüyor. Bu durumu gerek virüsün yayılmaya devam etmesine karşın hiçbir ülkenin büyük ölçekli bir kısıtlamaya gitmeyi planlamaması gerekse son dönemde aşı çalışmalarından gelen pozitif haber akışının yarattığı iyimserlik ile açıklamak mümkün. Bu noktada, ABD ve Avrupa'da başta olmak üzere ekonomik aktiviteyi canlandırmayı hedefleyen destek paketlerinin de risk iştahına pozitif yansıdığını söyleyebiliriz. Tüm bunlar hafta içindeki durgun gündeme karşın varlık fiyatlarının ağırlıklı olarak iyimser bir performans sergilemesini sağlıyor.