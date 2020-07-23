Gram altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar? 23 Temmuz gram altın fiyarı

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini söyledi.