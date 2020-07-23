Gram altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar? 23 Temmuz gram altın fiyarı
Gram altın fiyatı bir kez daha ekonomiyi takip edenlerin dikkatinden kaçmadı. Gram altın fiyatı 410 TL'ye kadar çıktı. Altın fiyatını değerlendiren analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimi de değerlendirdi. İki ülke arasındaki gerilim nedeniyle en güvenli limanın altın olduğu vurgulandı.
Hafta başından bu yana tarihi zirvesini yenileyen altının gram fiyatı, dün 410 lira seviyelerine kadar çıktı. Altının gram fiyatı yeni günde yine rekorla başladı.
Gram altın şu dakikalarda 416 seviyelerinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün günü, yüzde 1,6 yükselişle 1.871,8 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel dün yüzde 2 değer kazanan gram altın 412,4 lirayla rekor kapanış yaptı.
Yeni güne de yükselişle başlayarak gördüğü en yüksek seviye rekorunu 415,0 liraya taşıyan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 413 lira seviyesinde seyrediyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını da 2.760 liradan satılıyor.
Yükselişini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 1.875 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini söyledi.