23 Temmuz 2020, Perşembe
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Resmi Gazete'de yayınlandı! O borçlar 3 ay ertelendi

Koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan esnaf ve sanatkarın kredi borçları 3 ay ertelendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın 'tan aldıkları ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi. Konuya ilişkin Kararı 'de yayımlandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Resmi Gazete'de yayınlandı! O borçlar 3 ay ertelendi

Kararla, Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Resmi Gazete'de yayınlandı! O borçlar 3 ay ertelendi

BAŞVURU ŞARTI ARANMAKSIZIN BORÇLAR 3 AY ERTELENDİ

Buna göre, 30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyen borçlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi.


Resmi Gazete'de yayınlandı! O borçlar 3 ay ertelendi

Erteleme dönemi boyunca taksit-anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca borçluya yansıyan kısmıyla tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı! O borçlar 3 ay ertelendi

Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı! O borçlar 3 ay ertelendi

Bankanın karar kapsamında ertelenen kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

Karar, 1 Temmuz 2020 itibarıyla geçerli olacak.

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