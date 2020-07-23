Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona gelindi | Dünyada bir ilk olan 4 şeritli yol...

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TOPLAM 7 KESİM BULUNUYOR



İstanbul'un batısındaki Kınalı mevki'inden başlayan otoyol, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat ederek, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ülkemizin en önemli karayolu yatırımları arasında yer alıyor. Kınalı-Odayeri, Odayeri-Paşaköy ve Kurtköy-Akyazı olmak üzere üç ana bölümden oluşan Kuzey Marmara Otoyolu'nda toplam 7 kesim bulunmakta. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden, erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yolla, transit geçişinin sağlanması amacıyla projelendirildi.