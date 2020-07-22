TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama: 2020 Bursa Yenişehir ve İnegöl TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi
TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ tarafından gerçekleştirilecek 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında Bursa'nın Yenişehir ilçesine yapılacak 200 adet ve İnegöl ilçesine yapılacak 800 adet konutun kurası bugün gerçekleştiriliyor. Kuraya başvuru yapan Bursalılar sonuçlara kilitlendi. Kura çekiliş sonuçlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Bursa Yenişehir ve İnegöl TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi...
Bursa Yenişehir ve İnegöl TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bursa'nın Yenişehir ve İnegöl ilçelerine yapılacak konutların kurası bugün gerçekleştiriliyor. 2+1 ve 3+1 konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. TOKİ Bursa Yenişehir ve İnegöl ilçeleri kura sonuçlarını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Bursa Yenişehir ve İnegöl 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...
TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ
Aşağıdaki linke tıklayarak Bursa Yenişehir ilçesi 200 adet konut ve İnegöl ilçesi 800 adet kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.
BURSA YENİŞEHİR 200 ADET KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
TOKİ ÇANKIRI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Çankırı Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.