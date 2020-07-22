Altın rekor yeniledi! Altın fiyatları neden yükseliyor?
Dolar dar bantta sıkıştı. Volatilitesi düştü. Hal böyle olunca gram altın fiyatlarında yön, ons altının fiyatlarının eğilimine göre belirleniyor. Piyasalarda dün altının onsu 1843 dolar ile 9 yılın zirvesine giderken gram altın fiyatı 405,5 lira ile tarihi zirvesini yenilemişti. Bugün altının onsu 1866 dolara yükselirken gram altın buradan gelen rüzgarla 409,9 liraya kadar yükseldi.
Koronavirüs pandemi süreci en çok altın fiyatlarına yarıyor. Özellikle dünyanın büyük ekonomilerinden ABD'de artan vaka sayısı risk sevmeyen riskten kaçan yatırımcıyı güvenli liman etiketine sahip altına yönlendirmeye devam ediyor.
SON DÖNEMDE DOLAR KURU ALTIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ YİTİRDİ
Dolar kurunun 6,83-6,86 civarında dar bantta sıkışarak altında şu an için belirleyici özelliğini yitirmesi gözleri ons tarafına çevirdi. Altının onsunda 1866 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, gram altın fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.
410 LİRA SINIRINDAN DÖNDÜ
Gram altın 409,9 lirayı test ederek yeni tarihi zirvesini gördü. Kredi faizlerinin düştüğü piyasada bol paranın olduğu şu dönemde, özellikle alternatif yatırım araçlarının getirilerinden mevduat faizinin düşmesi altın talebini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü hareketlere sebebiyet veriyor.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor.
Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.
Artan likiditenin bir kısmı da borsalara kayıyor. Küresel düzeyde hisse senedi piyasaları özellikle teknoloji şirketleri önderliğinde rekorlara imza attı.
Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırıyor.
Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendiriyor.
Altın onsunda tarihi zirve 1921 dolarla 2011 yılında gerçekleşti. Dünyaca ünlü ABD'li dev Citigroup'a göre ABD Doları cinsinden altının gelecek 6-9 ay içerisinde rekor kırması beklenir. Banka, altında özellikle yılın ikinci yarısında 'yüzde 30' ihtimalle altının onsunu 2000 doları aşmasını bekliyor.
Citigroup analistlerinin üçüncü çeyrek emtia görünümü raporunda altındaki yükselişin nedeni "Genişleyici para politikası, düşük reel faizler, rekor ETF girişleri ve altın varlıklarına talebin artması yükselişi destekleyen unsurlar" olarak açıklandı.