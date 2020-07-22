Altın rekor yeniledi! Altın fiyatları neden yükseliyor?

SON DÖNEMDE DOLAR KURU ALTIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ YİTİRDİ

Dolar kurunun 6,83-6,86 civarında dar bantta sıkışarak altında şu an için belirleyici özelliğini yitirmesi gözleri ons tarafına çevirdi. Altının onsunda 1866 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, gram altın fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.