Son dakika: Merkez Bankasından değişiklik bekleniyor mu?

Yabancı ekonomistler Merkez Bankasından değişiklik beklemiyor. Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, "TCMB, para politikasındaki parametrelerde değişikliğe gitmeyecek" mesajını verdi.

Matys, "Genişlemeci para politikasına ara vermek, TCMB'nin enflasyonu son aylarda hangi faktörlerin etkilediği ve bu etkilerin uzun veya kısa süreli mi olacağı konularını değerlendirmesine olanak sağlayacak" şeklinde konuştu.

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell ise, "TCMB politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakacak" yorumunu yaptı.