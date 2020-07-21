21 Temmuz 2020, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İki yıl önce bir söz verdik, durmadan çalışacağız

Başkan , ve 'nde " İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "İki yıl önce bir söz verdik: Durmadan çalışacağız. Hep çalışacağız! Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İki yıl önce bir söz verdik, durmadan çalışacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nı gerçekletirdi.

"DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ. HEP ÇALIŞACAĞIZ!"
Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. İki yıl önce bir söz verdik: Durmadan çalışacağız. Hep çalışacağız! Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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