Gram altın rekora gidiyor! Altın fiyatları ne kadar olacak? Altın alacaklar dikkat

Koronavirüs sürecinde dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları geçtiğimiz günlerde tarihi rekoru kırmıştı. 1 Temmuz'da düğünlerin yeniden başlaması sonrasında altına talep artmayı sürdürüyor. Vatandaşların güvenilir liman olarak gördüğü altının yeni seyri uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Altın almak isteyenler ise altın fiyatları ne olacak sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...

GRAM ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.