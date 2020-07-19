Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin TL'ye kadar çıkacak.

İLK DEFA EV ALANLARA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI

Devlet destekli hibeden faydalanmanın ilk şartı bankaya şahsen başvuru yapılması. Konut hesabı için herhangi bir bankaya başvurulabiliyor. Konut hesabı açan vatandaşlar isterlerse paralarını faize koyabilecekler.