Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? KÇÖ yıl sonuna kadar devam edecek mi?

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Salgın kaynaklı gerekçelerle milyonlarca vatandaş kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmıştı. Türkiye'de koronavirüs pandemisi sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenlere verilen kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatılması gündemde. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması TBMM'de kabul edildi. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? KÇÖ yıl sonuna kadar devam edecek mi? İşte cevaplar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILDI MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.