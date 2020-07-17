Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Emeklilikte yeni sistemin detayları belli oldu. 2022'de yürürlüğe girecek yeni sisteme göre, kişilere farklı bir emeklilik sistemi sunulacak. İşçileri tamamen korumak amacıyla tasarlanan bu sistemde, kıdem hakları eski haliyle korunacak. Kişiler bireysel olarak da bu sisteme kendileri için katkıda bulunma haklarına sahip olacaklar. İşte yeni emeklilik sistemi ile ilgili merak edilenler...

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Tamamlayıcı emeklilik sistemine katılacak olan birey, 60 yaşına geldiği dönemde emekli olmaya resmi olarak hak kazanmaktadır. Bununla beraber kişiler, toplamda biriken birikimlerinin %25'ini defaten ödeme olarak yapma hakkına sahip olacak. Toplanan birikim emeklilik döneminde kişilere ek ilave olarak ay, ay ödenecek.