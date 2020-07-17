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Japonya'da bir salkım üzüm 83 bin liraya satıldı

’da düzenlenen açık artırmada bir , 83 bin liraya satıldı.  Şirket temsilcisi toplumun koronavirüs ile mücadele ettiği dönemde üreticilere destek olmak için en yüksek teklifi verdiklerini söyledi. Japonya'da aynı üzüm cinsine geçtiğimiz sene de 11 bin 200 dolarlık (yaklaşık 77 bin lira) rekor fiyat verilmişti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Japonya'da bir salkım üzüm 83 bin liraya satıldı

Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi.

83 BİN LİRA VERİLDİ

Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan ve lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyi bir salkıma 12 bin 200 dolar (yaklaşık 83 bin lira) teklif eden bir geleneksel Japon oteli kazandı.

HASADI 3 AY SÜRÜYOR

Eylül sonuna kadar 26 bin salkımlık mahsul beklendiğini belirten üretici kooperatif yetkilileri, hasadın Temmuz ayından itibaren yaklaşık 3 ay boyunca sürdüğünü belirtti. Japonya'da aynı üzüm cinsine geçtiğimiz sene de 11 bin 200 dolarlık (yaklaşık 77 bin lira) rekor fiyat verilmişti.

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