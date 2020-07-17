Son dakika: 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?
Son dakika... Bayram harçlığı verilecek mi? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, sosyal medyada vatandaşlara bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Ramazan Bayramı öncesinde de bu iddialar ortaya atılmış, İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama gelmişti. Öte yandan emeklilere verilen ikramiyeler bugün hesaplara yatmaya başladı. Peki, 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Son dakika haberi... 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 31 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş bayram harçlığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. Söz konusu ödemelerin Kurban Bayramı'nda da verileceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Peki, 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? İşte cevaplar...
500 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU VAR MI?
Bazı medya organlarında, sosyal medya hesaplarında vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceğine dair iddialar yer alsa da bu konunun resmi bir dayanağı yok. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri haricinda 500 TL bayram harçlığı gibi bir uygulama bulunmuyor.
Daha önce de İçişleri Bakanlığı'nın ve il valiliklerinin her vatandaşa 1000 TL dağıttığına yönelik iddialar çıkmış, hem valilikler hem de İçişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı, "emekli ve 1000 Türk lirası yardım alanlar hariç, geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400, çocuklara 100 Türk lirası bayram harçlığı verileceği"ne ilişkin iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve iletişim platformlarından kasıtlı ve asılsız şekilde valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi.
Söz konusu birimlerin, Bakanlık tarafından 2017'de kurulduğu ve bugün itibarıyla 81 il valiliği ile 161 ilçe kaymakamlığında faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"Açık Kapı birimlerinin temel görevi, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-Devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.
Devletimizin, koronavirüs salgınıyla yoğun şekilde mücadele eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir."
Sosyal medyada ve iletişim gruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerinin gerekli takibi yaptığı belirtilen bilgilendirmede, tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulduğuna işaret edildi.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bayram ikramiyeleri, emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacak. Buna göre, bayram ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek.
SSK'lı emeklileri: 17-26 Temmuz
Bağkur emeklileri: 25-28 Temmuz
KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.