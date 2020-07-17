Son dakika: 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

Son dakika haberi... 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 31 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş bayram harçlığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. Söz konusu ödemelerin Kurban Bayramı'nda da verileceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Peki, 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? İşte cevaplar...

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU VAR MI?

Bazı medya organlarında, sosyal medya hesaplarında vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceğine dair iddialar yer alsa da bu konunun resmi bir dayanağı yok. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri haricinda 500 TL bayram harçlığı gibi bir uygulama bulunmuyor.

Daha önce de İçişleri Bakanlığı'nın ve il valiliklerinin her vatandaşa 1000 TL dağıttığına yönelik iddialar çıkmış, hem valilikler hem de İçişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı.