Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca çalışana müjdeli haber geldi. Devlet ve ona bağlı müesseselerinde çalışan işçilere verilen ek ödemenin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında yapılacak ilave tediyelerin ödeme tarihleri belli oldu. Ek ödeme ile rahat nefes alan işçilerin merakla araştırdığı tediye tarihlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, taşeron ve kamu işçilerine ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazetete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu.