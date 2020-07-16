Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Patates , soğan, limonda ihracat başladı

ÖNEMLİ "KURBAN" AÇIKLAMASI

Bakan Pakdemirli, "Bu yıl kurbanlık vasfı taşıyan yaklaşık 3,6 milyon Küçükbaş ve 1,2 milyon büyükbaş hayvan mevcuduna sahibiz. Bakanlık olarak; teknik, hijyenik ve hayvan sağlığı konularında gerekli tedbirlerimizi aldık" mesajını verdi.

"1 EYLÜL TARİHİNE KADAR UZATTIK..."

Bakan Pakdemirli şu açıklamaları yaptı;

"Tüm illerimizi "sınıflandırılan çiğ süt desteklemesi" kapsamına alarak, sütümüzün kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz"

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) son başvuru süresini gelen talepler çerçevesinde, 1 Eylül tarihine kadar uzattık."