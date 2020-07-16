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Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Patates , soğan, limonda ihracat başladı

haberi... ve Orman Bakanı , ", , limonda ihracatı başlattık" dedi. Pakdemirli, "COVİD-19 sürecinde, süt üreticisi ve besicimizi korumak amacıyla, bu yıl küçük aile işletmelerine yem desteği vereceğiz" müjdesini verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Patates , soğan, limonda ihracat başladı

SON DAKİKA HABERİ: ve Orman Bakanı , ", , limonda ihracatı başlattık" açıklamasını yaptı.

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ

Pakdemirli, "COVİD-19 sürecinde, süt üreticisi ve besicimizi korumak amacıyla, bu yıl küçük aile işletmelerine yem desteği vereceğiz" dedi.

ÖNEMLİ "KURBAN" AÇIKLAMASI

Bakan Pakdemirli, "Bu yıl kurbanlık vasfı taşıyan yaklaşık 3,6 milyon Küçükbaş ve 1,2 milyon büyükbaş hayvan mevcuduna sahibiz. Bakanlık olarak; teknik, hijyenik ve hayvan sağlığı konularında gerekli tedbirlerimizi aldık" mesajını verdi.

"1 EYLÜL TARİHİNE KADAR UZATTIK..."

Bakan Pakdemirli şu açıklamaları yaptı;

"Tüm illerimizi "sınıflandırılan çiğ süt desteklemesi" kapsamına alarak, sütümüzün kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz"

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) son başvuru süresini gelen talepler çerçevesinde, 1 Eylül tarihine kadar uzattık."

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