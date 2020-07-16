e Okul LGS ile öğrenci alan liseler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları bugün açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanan tercih kılavuzu ile tercihlerin 20 Temmuz'da başlayacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından e-Okul sistemi üzerinden Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Anadolu Liseleri, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Anadolu İmam Hatip Lisesi okul listesi açıklandı. Peki, e-Okul LGS okul kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte LGS ile öğrenci alan Fen ve Sosyal Bilimler, Anadolu Liseleri okul listesi...

LGS İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR HANGİLERİ?

e-Okul sistemi üzerinden sınavlı ve sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri açıklandı.

E-OKUL LGS İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR İÇİN TIKLAYIN