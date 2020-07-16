e-Okul LGS okul kaydı sorgulama: LGS ile öğrenci alan Fen ve Sosyal Bilimler, Anadolu Liseleri okul listesi
LGS tercih bildirimi için geri sayım başladı. LGS tercih dönemi öncesinde sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler bulundukları illerdeki okul bilgilerini araştırmaya başladılar. e-Okul sistemi üzerinden sınavlı/sınavsız okul boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri açıklandı. LGS sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler okul bilgilerini araştırıyor. Peki, e-Okul LGS okul kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte LGS ile öğrenci alan Fen ve Sosyal Bilimler, Anadolu Liseleri okul listesi...
e Okul LGS ile öğrenci alan liseler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları bugün açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanan tercih kılavuzu ile tercihlerin 20 Temmuz'da başlayacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından e-Okul sistemi üzerinden Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Anadolu Liseleri, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Anadolu İmam Hatip Lisesi okul listesi açıklandı. Peki, e-Okul LGS okul kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte LGS ile öğrenci alan Fen ve Sosyal Bilimler, Anadolu Liseleri okul listesi...
LGS İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR HANGİLERİ?
e-Okul sistemi üzerinden sınavlı ve sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri açıklandı.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
2020 LGS tercihleri, 20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
LGS TERCİH KILAVUZU 2020 İÇİN TIKLAYIN
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in açıkladığı takvime göre, 2020 LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.
Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2020 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.