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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

, yaklaşık 12 milyon emeklinin ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı. Kurban Bayramı ikramiyeleri, SSK'lı emeklilere 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emeklilere 25-28 Temmuz'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamındakilerin temmuz aylık farkı, ağustos aylığı ve Kurban Bayramı ikramiyesi birlikte ödenecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.07.2020 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
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Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu


Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

"Emeklilerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." dedi.

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