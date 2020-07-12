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EPDK 9 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca () elektrik piyasasında 9 şirkete lisans verilirken, 3 şirketin lisansı sonlandırıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.07.2020
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EPDK 9 şirkete lisans verdi

PDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösteren 7 firmaya üretim, 2 firmaya da Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı verildi.

Öte yandan, 1 şirketin üretim, 2 şirketin de tedarik lisansları sona erdirildi.

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