EPDK 9 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik piyasasında 9 şirkete lisans verilirken, 3 şirketin lisansı sonlandırıldı.
PDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösteren 7 firmaya üretim, 2 firmaya da Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı verildi.
Öte yandan, 1 şirketin üretim, 2 şirketin de tedarik lisansları sona erdirildi.
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