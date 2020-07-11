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Son dakika: Dev şirketin tarihinde bir ilk: 9.000 kişiyi işten çıkaracak! Kararını dünyaya duyurdu

Son dakika haberine göre Emirates Başkanı , havayolunun nedeniyle 9.000 kadar kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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Son dakika: Dev şirketin tarihinde bir ilk: 9.000 kişiyi işten çıkaracak! Kararını dünyaya duyurdu

Dünyanın en büyük uzun mesafe taşımacılığı ilk kez bu kadar çok kişiyi işten çıkarma kararı alıyor. Krizden önce Emirates'in 60 bin personeli vardı. Sir Tim Clark, havayolunun zaten personelinin onda birini kestiğini ancak "Muhtemelen yüzde 15'e kadar bırakmak zorunda kalacağız" dedi.

Küresel havayolu endüstrisi koronavirüsten ciddi bir şekilde etkilendi ve operasyonları durma noktasına geldi. BBC ile yaptığı röportajda Sir Tim, Emirates'in "diğerleri kadar kötü olmadığını" da sözlerine ekledi.

Ancak pandemiden önce en iyi yıllarımız diye nitelendiren Emirates dışında da havacılık sektörü dünyada endişe halinde. Havayolunun 4,500 pilotundan en az 700'üne bu hafta işten çıkarma bildirimi verildi.

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