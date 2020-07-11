Merakla beklenen yol açılıyor! O mesafe 2.5 saatten 40 dakikaya düşecek
Hatay’da yapımı tamamlanan Samandağ-Arsuz yolu, yarın açılıyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, Samandağ ve Arsuz ilçeleri arasındaki ulaşımı 2.5 saatten, 40 dakikaya düşürecek 26 kilometrelik Samandağ-Arsuz yolunun açılışını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 12 Temmuz Pazar günü yapacaklarını söyledi.
Zor bir parkurda yolun yapıldığını belirten Vali Doğan, "Burada yapmış olduğumuz çalışmaları ve harcamaları sayın milletvekillerimizle istişare ettik. Bu yolun zor bir yol olduğunu, zamanında bitirilemeyebileceğini, kaynak bulmakta zorlanabileceğimize rağmen bir taraftan başlayıp yapmamız gerektiğine birlikte karar verdik ve mutlu sona ulaştık. Bu pazar günü saat 12:00'de İçişleri Bakanımızın teşrifiyle yolu açacağız. Yol iki ilçeyi birleştirmiyor, aynı zamanda iki turizm kentini bir araya getirerek orada bir turizm destinasyonu oluşturuyor. İlaveten 26 km yapmış olduğumuz yolun kenarında denizden tarafa 26 gidiş, 26 geliş toplam 52 kilometrelik bir bisiklet yolu da yaptık. Tabi en çok dikkat çeken kısmı ise bu. Şimdi herkes bisikletlerini hazırladı. İnşallah pazar gününden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bizi biraz fazla yordu ama emeğimizin karşılığına değdi. Çok güzel oldu inşallah vatandaşlarımız da bundan memnun" dedi.
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