3600 ek gösterge, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kamuda görev alan memurların en çok araştırdığı konulardan biri olan 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Ek gösterge artışı memur aylık maaşları, emekli maaşları ve ikramiyelerde de artışa neden olacak. Bu kapsamda milyonlarca memur 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 3600 ek gösterge ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'de derledik. Peki, 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, din görevlisi, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı son durum nedir?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

3600 ek gösterge konusunda son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu ""Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu'ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik'e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi. Bu konuda topyekün bir çalışma yapılıyor. 'Artık bu konuyu bitirelim, bir daha bu konuyu gündeme getirmeyelim.' dendi. Şimdi, o konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde değerlendirilmektedir, çalışılmaktadır." diye belirtti.