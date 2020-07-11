11 Temmuz 2020, Cumartesi
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11 Temmuz yeni sigara fiyatları: Sigara fiyatları zamlı liste açıklandı mı? Hangi sigaraya zam geldi?

Güncel , günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Temmuz ayı güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Geçtiğimiz aylarda sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artış yapılmıştı. Temmuz ayında sigaraya ÖTV zammı geldi. Bu gelişmelerin ardından güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, 11 Temmuz ne kadar? açıklandı mı? ? İşte son gelişmeler...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.07.2020
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11 Temmuz yeni sigara fiyatları: Sigara fiyatları zamlı liste açıklandı mı? Hangi sigaraya zam geldi?

Yeni ne kadar oldu? 3 Temmuz'da sigara ve alkol fiyatlarına ÖTV zammı geldi. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada sigara fiyatlarına ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Yeni zamlı listeyi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. JTI, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 11 Temmuz ne kadar? açıklandı mı? ? İşte cevaplar...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Temmuz itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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