11 Temmuz yeni sigara fiyatları: Sigara fiyatları zamlı liste açıklandı mı? Hangi sigaraya zam geldi?

Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? 3 Temmuz'da sigara ve alkol fiyatlarına ÖTV zammı geldi. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada sigara fiyatlarına ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Yeni zamlı listeyi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. JTI, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 11 Temmuz yeni sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatları zamlı liste açıklandı mı? Hangi sigaraya zam geldi? İşte cevaplar...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.