09 Temmuz 2020, Perşembe
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Uzmanlar açıkladı! Altın düşecek mi? 9 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

düşecek mi? Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Dünkü kapanışta 400 lirayı gören gram altın, yeni güne 399 liradan başladı. Düğün sezonunun da başlamasıyla altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Uzmanlardan altın fiyatları konusunda dikkat çeken açıklama geldi. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? ? İşte cevaplar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Uzmanlar açıkladı! Altın düşecek mi? 9 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor Koronavirüs salgını sonrası rekor üstüne rekor kıran gram altın, dünkü kapanışta 400 lirayı test etti. 9 Temmuz'a 399 liradan başlayan gram altın, son zamanların en çok tercih edilen ziynet eşyaları arasında yer alıyor. Uzmanlar, paritenin 1,1260 desteğinin üzerinde tutunarak 1,1335 seviyesini hedefleyebileceğini, aksi durumda, 1,1260 desteğinin altında 1,1220 seviyesine kadar bir düşüş görülebileceğini açıkladı. Peki, bugün , gram altın, çeyrek altın, tam ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz canlı rakamlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte :

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Gram altın 400 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi.

Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti. Altının onsu 1.812 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bugün üst üste rekorlar kırarak 400 lirayı gördü.

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dün küresel piyasalarda yaşanan soluklanma ile birlikte Dolar prim yaparken, parite baskı altında kaldı ve takip ettiğimiz 1,1260 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyeden tepki ile karşılaşan parite, bugün risk iştahındaki toparlanma eğilimi ile birlikte kısmi yükselişler sergiliyor. Aylık ortalamasının üzerinde kalmaya devam eden paritede, seanslık grafikte göstergeler toparlanma eğilimi gözlemliyoruz. Bu kapsamda, parite 1,1260 desteğinin üzerinde tutunarak 1,1335 seviyesini hedefleyebilir. Aksi durumda, 1,1260 desteğinin altında 1,1220 seviyesine kadar bir düşüş görülebilir."

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Şeker Yatırım'ın açıklamasına göre, yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen kıymetli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1795 üzerinde tutunması 1805 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise ons altında 1786 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 1768 seviyesi test edilebilir.

ALTININ KİLOGRAMI 398 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 393 bin lira, en yüksek 398 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 398 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 674 milyon 941 bin 66,66 lira, işlem miktarı ise 4.243,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 699 milyon 685 bin 603,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

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