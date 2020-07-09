Küresel piyasalar "endişe ve beklenti" arasında yön arayışında
Küresel piyasalarda, yatırımcıların salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerinin fiyatlanmasıyla dalgalı seyir izlenirken, bugün hareketlenen veri takvimiyle yön arayışının devam edeceği öngörülüyor.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 12 milyonu aşarken, salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı ise 550 bine yaklaştı. Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'deki vaka sayısı 3 milyon 123 bine çıktı. Ülkenin Teksas ve Florida eyaletlerinde vaka sayılarındaki hızlı yükseliş de sürdü. Çin'de de 9 yeni vaka tespit edildi.
Jeopolitik tarafta Libya ve Suriye meselelerine dair haber akışı artarken, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tırmandıran gelişmeler de art arda yaşanmaya başladı. Çin, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılmasının uluslararası çabaları baltaladığını ve gelişen ülkeleri ciddi etkileyeceği uyarısında bulundu. Çin ayrıca, ABD'nin Rusya ile yürütülen nükleer silahların karşılıklı azaltılmasına ilişkin müzakerelere Pekin yönetiminin de katılması çağrısına olumsuz yanıt verdi.
Jeopolitik risk algısı ve salgında ikinci dalga endişelerinin ortasında yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altının onsu dün Eylül 2011'den bu yana ilk kez 1.800 doların üzerini görmesinin ardından bugün 1.812 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.
Brent petrolün varil fiyatı ise dün 43 doların üzerini görmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.
New York borsasında ise yatırımcıların gelecek hafta açıklanmaya başlayacak ve çift haneli daralmaların beklendiği şirket bilançoları ile en kötünün geride kalacağı beklentilerini fiyatladığı görüldü. Özellikle teknoloji şirketleri hızlı yükselişler kaydederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,4-97,0 bandında hareket etmesinin ardından bugün 96,3 seviyelerine geriledi.
Avrupa tarafında dün İngiliz hükümeti, koronavirüs salgınının ardından ekonominin yeniden canlandırılması için 30 milyar sterlin seviyesindeki yatırım planını açıkladı. Buna karşın, küresel ekonominin toparlanmasına yönelik beklentilerin olumsuz yönde değişmesi nedeniyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,97, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1350 seviyesini test etmesinin ardından bugün yükselişini sürdürerek 1,1360 seviyelerine yükseldi.
Asya tarafında bugün Japonya'da çekirdek makine siparişlerinin aylık bazda düşüş beklentilerinin aksiye yükseliş kaydederken, Çin'de de enflasyon önceki aya kıyasla hafif yükseliş görüldü. Pozitif verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini 8. işlem gününe taşıyarak yüzde 1,3 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,6 artış kaydetti.
Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 120.000 puanın üzerine çıkarak 5,5 ayın en yüksek seviyesini görürken, bankacılık hisseleri öncülüğünde gelen satışlarla günü yüzde 0,52 değer kaybıyla 118.712,51 puandan tamamladı. Dolar/TL ise bir süredir içinde bulunduğu 6,84-6,87 bandındaki hareketini sürdürdü.
Analistler, dünya çapında kovid-19 vaka sayısındaki artışın ekonomik toparlanmayı geciktirip geciktirmeyeceğine dair değerlendirmeleri etkileyen gelişmelerin ve belirsizliklerin, piyasalarda yön arayışı ve bu paralelde dalgalı seyrin sürmesine neden olduğunu söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıya dair haber akışının izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da dış ticaret verileri, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktararak, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
09.00 Almanya, mayıs ayı dış ticaret ve ödemeler dengesi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
17.00 ABD, mayıs ayı toptan eşya stokları
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