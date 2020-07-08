TOKİ Konya Altınekin, Cihanbeyli ve Ereğli 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekilişleri devam ediyor. Konya'ya yapılacak konutlar için başvuru yapan vatandaşlar kura çekilişi sonuçlarını araştırıyor. Konya Altınekin, Cihanbeyli ve Ereğli kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Konya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları...

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Konya Altınekin, Cihanbeyli ve Ereğli kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.