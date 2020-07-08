TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Konya Altınekin, Cihanbeyli, Ereğli kura sonuçları isim listesi sorgulama
TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya'nın Altınekin 2. etap, Cihanbeyli ve Ereğli ilçelerine yapılacak konutlar için kuralar bugün gerçekleştiriliyor. Konya 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapan vatandaşlar, hak kazanıp kazanamadıklarını merak ediyorlar. Peki, TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı? 2020 Konya Altınekin, Cihanbeyli, Ereğli kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
TOKİ Konya Altınekin, Cihanbeyli ve Ereğli 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekilişleri devam ediyor. Konya'ya yapılacak konutlar için başvuru yapan vatandaşlar kura çekilişi sonuçlarını araştırıyor. Konya Altınekin, Cihanbeyli ve Ereğli kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Konya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları...
TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Konya Altınekin, Cihanbeyli ve Ereğli kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ
Aşağıdaki linke tıklayarak Konya Altınekin 204 adet, Konya Cihanbeyli 200 adet ve Konya Ereğli 300 adet konut kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.
KONYA ALTINEKİN KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
KONYA CİHANBEYLİ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
KONYA EREĞLİ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
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