Maaşımı başka bankadan PTT'ye taşımak için ne yapmalıyım?

En yakın PTT işyerine başvurup e-Devlet şifresi alarak "http://turkiye.gov.tr" internet adresine giriş yaparak e-Devlet şifreniz ile ya da SGK İl Müdürlüğüne bir dilekçe vererek maaşınızı PTT'ye taşıyabilirsiniz.

Maaşım PTT'de kaç ay bekler?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri adına gönderilen maaşlar 12 ay süreyle, Şirketimizde ödenmek üzere beklemekte, hak sahibi tarafından alınmaması halinde bekleme müddeti sonunda ilgili Kuruma iade edilmektedir.

Maaşımı Pttkart ile almak için ne yapmalıyım?

İkametgah adresinize gönderilen Pttkart'ı kullanabilmeniz için adresinize gönderilmiş olan Pttkart ve ödemelerde geçerli bir kimlik belgesi ile (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport ya da Avukatlık belgesinden herhangi biri) işlemlerin tamamlanması için en yakın PTT merkezine müracaat etmeniz yeterlidir.