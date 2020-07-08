PTT'den emekliye müjde: PTT Bank emekli kredi başvurusu nasıl yapılır, hesaplanır? PTT kredi faiz oranları kaç?
PTT Bank emekli kredi başvurusu nasıl yapılır, hesaplanır? Emekli maaşını PTT'den alan vatandaşlara 60 aya kadar vade seçeneği olan kredi imkanı getirildi. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. 80 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunan PTT Bank açıklamasının ardından kredi hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, PTT Bank emekli kredi başvurusu nasıl yapılır, hesaplanır? Merak edilen detaylar haberimizde...
PTT Bank emekli kredi başvurusu nasıl yapılır, hesaplanır? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan PTT'den yeni bir hamle daha geldi. Maaşlarını kurum üzerinden alan binlerce emekliye 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel kredi imkanı sunuldu. Peki, PTT Bank emekli kredi başvurusu nasıl yapılır, hesaplanır? Merak edilen detaylar haberimizde...
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi. Kovid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7 milyon adet ödeme konutta yapıldı. Toplamda 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.
EMEKLİYE UYGUN FAİZLİ BİREYSEL KREDİ
PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.
Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.
Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.
SMS İLE KREDİ DÖNEMİ
Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.
Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.
"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.
Emekli maaşımı Türkiye genelinde istediğim PTT işyerinden alabilir miyim?
Şirketimiz aracılıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşınızı Türkiye genelinde dilediğiniz PTT işyerinden alabilirsiniz.
Emekli maaşımı konutumda alabilmem için ne yapmalıyım?
Emekli maaşınızı konutta alabilmeniz için en yakın Sosyal Güvenlik İl Merkezine maaşınızı konutunuzda almak istediğinize dair bir dilekçe vermeniz yeterli olacaktır.
Konutta teslim hizmeti ile maaş ödemesinde herhangi bir ek ücret alıyor musunuz?
Hak sahiplerine konutta teslim hizmeti ile yapılan maaş ödemelerinde ilave bir ücret yoktur.
Konutta teslim hizmeti ile maaş ödemesinde herhangi bir yaş sınırı var mıdır?
Hak sahiplerine konutta teslim hizmeti ile yapılan maaş ödemelerinde yaş sınırlaması yoktur.
Maaşımı başka bankadan PTT'ye taşımak için ne yapmalıyım?
En yakın PTT işyerine başvurup e-Devlet şifresi alarak "http://turkiye.gov.tr" internet adresine giriş yaparak e-Devlet şifreniz ile ya da SGK İl Müdürlüğüne bir dilekçe vererek maaşınızı PTT'ye taşıyabilirsiniz.
Maaşım PTT'de kaç ay bekler?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri adına gönderilen maaşlar 12 ay süreyle, Şirketimizde ödenmek üzere beklemekte, hak sahibi tarafından alınmaması halinde bekleme müddeti sonunda ilgili Kuruma iade edilmektedir.
Maaşımı Pttkart ile almak için ne yapmalıyım?
İkametgah adresinize gönderilen Pttkart'ı kullanabilmeniz için adresinize gönderilmiş olan Pttkart ve ödemelerde geçerli bir kimlik belgesi ile (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport ya da Avukatlık belgesinden herhangi biri) işlemlerin tamamlanması için en yakın PTT merkezine müracaat etmeniz yeterlidir.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Devlet destekli yatırımla 4.500 kişiye istihdam
- Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürüyor
- Küresel piyasalar yön arayışında
- Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- BDDK'dan bankalara talimat: Emekliye SMS ile 80 bin lira!
- Altın yükselmeye devam edecek mi?
- Emekliye çifte bayram! Ödemeler o tarihte
- Bakan açıkladı! 6 milyon lira kaynak aktarıldı
- Türkiye'den yeni bor hamlesi! Para cepte kalacak
- Bakan Varank'tan muhalefete yanıt! Tek tek açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ödeme takvimi
- A101'de bugün neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste
- Uzmanlar açıkladı! Altın düşecek mi? 9 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 9 Temmuz 2020 hava durumu
- A101'den perşembe sürprizi! 9 Temmuz 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?