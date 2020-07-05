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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı  sosyal medya hesabından çiftçiye destek mesajında bulundu. Bakan Albayrak, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.07.2020 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız." açıklamasında bulunarak bir video paylaştı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan çiftçiye destek mesajı |Video SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ÇİFTÇİYE DESTEK MESAJI |VİDEO

Bakan Albayrak paylaşımında #ÇiftçimizMilliDeğerimiz etiketini kullandı.

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