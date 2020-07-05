Son dakika: 2020 zamlı sigara fiyat listesi! Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi?
2020 zamlı sigara fiyat listesi! Son dakika haberine göre sigara fiyatlarına 2020 zammı uygulandı. Değişen fiyat listesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı oranlar tütün ürünlerinin piyasa satış fiyatına göre belirlendi. Açıklama sonrasında vatandaşlar Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, uygulanan zam oranlarına göre sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde...
Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. GİB, 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında belirlenen 2020 zamlı sigara fiyat listesini açıkladı. Tütün ürünlerinin piyasa satış fiyatlarına göre belirlenen liste sosyal medyanında gündemine düştü. Sigara tiryakileri uygulanan zam oranlarına göre sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, 2020 zamlı sigara fiyat listesi belli oldu mu? İşte detaylar...
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Vergi artışında ÜFE'nin yüzde 6,89 olarak açıklanmasıyla birlikte sigaradan alınan vergi 1,1 lira artacak.
Sigaraya zam gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yer almasa da bu artışın fiyatlara da yansıması bekleniyor.
SİGARA FİYATLARI ARTACAK MI?
Vergi artışının ardından sigara üreticilerinin de aynı miktarı ürünlere yansıtması bekleniyor. Aynı şekilde alkolden alınan vergi miktarının artacak olması nedeniyle alkol ürünlerinde de önümüzdeki günlerde artış bekleniyor.
Güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 T
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
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