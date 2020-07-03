Yeni normal rekoru! Tıbbi üründe tarihi başarı...
Pandemi sürecini hükümetin aldığı önlemler ve kamu bankalarının kampanyaları ile en hasarsız atlatan ülkelerden olan Türkiye, normalleşme sürecine de hızlı bir başlangıç yaptı. İhracat haziranda, mayısa göre yüzde 35.2 ile rekor artış kaydetti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82.6’ya çıktı. Ticaret Bakanı Pekcan, “Ekonomide pozitif ayrışıyoruz” dedi.
Güven endeksleri ve kapasite kullanım oranına, sanayi üretiminden borsadaki rekor yükselişe kadar büyümeye geçişe işaret eden rakamlara dün ihracat eklendi. Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 15.77 artarak 13 milyar 469 milyon dolar oldu. Mayıs ayına göre yüzde 35.2 ile ihracatta rekor artış hızı elde edildi. Bu artışta, Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuar organizasyonlarının yanı sıra ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması etkili oldu.
DIŞ AÇIK YÜZDE 17.3 AZALDI
Haziranda bin 443 firma ihracat ailesine katılırken, 27 sektörün 24'ü ihracatta artış yakalayarak pandemi öncesi seviyeye ulaştı. Dış ticaret açığı haziranda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 azalarak 2.8 milyar dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 77.2'den 82.6'ya çıktı. Bu oran mayıs ayında yüzde 74.2, nisanda ise yüzde 69.4'e kadar inmişti.
MAYISA GÖRE BÜYÜK ARTIŞ
Normalleşme sürecinin etkisiyle, haziranda bir önceki aya kıyasla ihracatı önemli ölçüde artış gösteren sektörler göze çarptı. İhracat, motorlu kara taşıtlar faslında yüzde 69.9, yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler faslında yüzde 52.3, mobilyalar faslında yüzde 48.4, kazanlar ve makinalar faslında yüzde 41.4, demir ve çelik faslında yüzde 37.9 ve elektrikli makine ve cihazlar faslında yüzde 31.6 arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye, küresel ticaretin güvenilir limanı olduğunu tescilleyerek ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı" dedi.
TIBBİ ÜRÜNDE TARİHİ BAŞARI
Pandemi sürecinde yerli solunum cihazı ile maske üretiminde yakalanan başarı ihracata da yansıdı. Tıbbi ürün ihracatı, yüzde 476 artarak 96.9 milyon dolara çıktı. Dezenkfektan ihracatı yüzde 84.6 artarak 14.3 milyon dolar, tanı kiti ihracatı yüzde 199 artarak 8.4 milyon dolar, maske ihracatı yüzde 749 artarak 41.2 milyon dolar, solunum cihazı ihracatı ise yüzde 9 bin artarak 30.8 milyon dolar oldu.
GÜÇLÜ ÇIKIŞ SİNYALİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçımızın, sanayicimizin, işçimizin özverili çalışmalarıyla Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum" dedi. Haksız fiyat artışlarıyla mücadeleye de değinen Pekcan, "Haksız fiyat artışıyla ilgili 12 bin firmayla ilgili 57 bin şikayet geldi. Bakanlık olarak 10 bin firmanın incelemesini tamamladık, 50 bin üründe incelemeleri bitirdik. Şu anda 2 bin 400 firmamızın savunmasını alıyoruz" dedi.
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