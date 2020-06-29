Milyonları ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı ne kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
İşten çıkarma yasağı ne kadar sürecek? Başkan Erdoğan, kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışan vatandaşı ilgilendiren işten çıkarma ve kısa çalışma ödeneği gibi konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İşten çıkarma yasağı ne kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? gibi soruların cevabı açıklamalar sonrasında gündem oluyor. Tüm detayları ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz...
İşten çıkarma yasağı ne kadar sürecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara destek olmak için kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatılmıştı. Daha sonra çalışan vatandaşların bu süreçte işlerinden olmasının önüne geçmek amacıyla işten çıkarma yasağı getirildi. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ile kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının 1 ay uzatıldığını açıkladı. Peki, işten çıkarma yasağı ne kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Kısa çalışma ödeneğini bir ay daha uzatıyoruz. Nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlaması 1 ay daha devam edecektir" dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Sosyal koruma kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptık. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneğinde 18 milyar liraya yakın kaynağını milletimizin hizmetine sunduk.
Kısa çalışma ödeneğini bir ay daha uzatıyoruz. Nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlaması 1 ay daha devam edecektir.
Sürekli kişisel gelişim temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. STK'ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar iletişim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır."
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