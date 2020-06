Otomobil alacaklara müjde! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? 2. el otomotiv fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Koronavirüs salgınının etkilediği alanlardan birisi de otomotiv sektörü oluyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı sonrasında ikinci ele yönelme oluyor. Ancak talebin artması nedeniyle uygulanan gereğinden fazla zam, hayal kuranların hevesini kursağında bırakıyor. Normalleşme sürecine destek olmak isteyen bankalar kredi faiz oranlarını aşağı çekti. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer? 2. el otomotiv fiyatları düşecek mi? İşte detaylar...

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Araba satışı yapan bayilerin, üretim olmadığı için alıcının sıfır araç talebini karşılayamaması ikinci el araçlarının fiyatlarını artırmasına neden oldu. Sıfır otomobil stoğunun olmadığını bilen vatandaş haliyle ikinci el otomobile yönelince, yeni fiyatlar karşısında şoke oldu. Fırsatçılıkta sınır tanımayan ikinci el araba satıcıları, "sıfır ikinci el arabalar" ilanı vererek satışlar yapmaya başladı. Aynı otomobilin sıfırı ile neredeyse aynı fiyatın ilana eklenmesi, vatandaşı çileden çıkardı. Vatandaşlar tüketici bayiden aynı aracın sıfırını bulmayınca, ikinci el araba satan bayilerden otomobil tedarik etmek istiyor. Bunun bedelini de nakit olarak çok ağır ödüyor.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDAKİ ANİ ARTIŞIN NEDENİ NEDİR?

İkinci el araba piyasasında şu an düşük kilometresi olan araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Örneğin 50 – 100 bin lira arasında 10 yaşında bir araç bulmak neredeyse imkansız. Önceden yüksek kabul edilen 100 – 150 km bile şu an neredeyse sıfır araç olarak kabul ediliyor. Düşen faiz oranlarından kendisine pay çıkarmaya çalışan satıcılar, önceden 100 bin liraya sattığı bir otomobili iki katı fiyatına satabiliyor. İhtiyacını hemen karşılamak isteyen tüketiciler yüzünden her geçen gün trafikte yaşlı ve güvensiz araçların artmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan hurda indirimi birçok yaşlı ve güvensiz aracı emekliye ayırmıştı. Desteklerin ve teşviklerin bitmesi otomotiv pazarında büyük değişimlere neden oluyor. Eğer bu durumun önüne geçilmez ve bu şekilde devam etmesi engellenemez ise sıfır otomobil almak isteyen tüketicilerin bu isteği hayal olarak kalacak. Sıfır otomobil almak isteyen bir tüketici, sıfır otomobil için ayırdığı parayla ancak hasarlı ve yaşlı ikinci el araba alabiliyor. Bu sebeple hasarlı ve yaşlı arabalar satılmaya ve trafikte olmaya devam edecek. İinci el arabaların fiyatları düşecek mi sorusunun cevabı ise şimdilik maalesef yanıtsız kalacak.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARININ YÜKSELMESİ İLE FIRSATÇILARA GÜN DOĞDU!

İkinci el araba sektörünün bir anda hareketlenmesi, her yere araç ekspertizlerinin açılmasına da yol açtı. Elindeki ikinci el aracı fahiş fiyatlardan satmak isteyen galericiler ve satıcılar masrafa göre kilometre de düşürüyor. Yaşlı ve hasarlı araçlara yeniden motor yapan tüketiciler de arabalarını sıfır araba ile bir tutarak yüksek fiyat talep ediyor. Daha sonra da kilometre düşürme yöntemini seçerek kurnazlık yapıyor. Bu durumda fırsatçılık yapan bazı araç ekspertizleri anlaşmalı olarak işlem yapıyor. Komple boyalı parçalara lokal teşhisi koymak yetmezmiş gibi bir de değişen parçaları orijinal olarak gösteriyorlar.

"FİYATLAR EYLÜL'E KADAR BÖYLE GİDER"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, piyasada sıfır araç bulunurluğunun eylülde artmasını beklediklerini ifade ederek, "Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman. Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur" dedi.