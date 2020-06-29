Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kazanmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazancıyla günü 115.843,01 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.174,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,68, holding endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,66 ile ticaret oldu.
BANKACILIK HİSSELERİNDE YOĞUNLAŞAN ALIMLARLA...
BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla günü 115.843,01 puandan tamamlayarak 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin artması nedeniyle konuyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de tüketici güveni, Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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