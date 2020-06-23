Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar zamlanacak? Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Son dakika... Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı zamlanacak mı? Aile, Çalışma ve ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli ve yaşlıların bakımı için verilen evde bakım aylığına temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte memur ve emeklilerin maaşlarında artış olacak. Bu artışın evde bakım aylıklarına ne kadar yansıyacağı merak ediliyor. Peki, 23 Haziran evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 Temmuz'da evde bakım maaşı zamlanacak mı? İşte merak edilenler...

TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLACAK?

Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım aylığı 2019 Ocak ayında yapılan son zam ile 1460 TL oldu. Temmuz ayı ile beraber yeniden zam alması ve 1524 TL olması bekleniyor...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

23 Haziran itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

Tokat, Kırklareli, Hatay, Antalya, Bolu, Edirne, Aksaray, Samsun, Sakarya, Ordu, Afyonkarahisar, Giresun, Diyarbakır, Karabük, Çanakkale, Adıyaman, Osmaniye, Zonguldak, Balıkesir, Uşak, Denizli, İstanbul, Ankara, Konya, Bilecik, Şanlıurfa, Isparta, Bursa, Adana, Kayseri, Manisa, Düzce, İzmir.