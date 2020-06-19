Son dakika: Otomobil satışları Avrupa'da daraldı! sadece Türkiye'de arttı

Avrupa otomobil pazarı, bu yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 42,8 azalırken, Türkiye otomobil pazarı yüzde 21,7 büyüdü.



İlk 5 ayda tüm Avrupa pazarlarının daralmasına karşın Türkiye otomobil pazarı artış gösterdi.

Otomobil pazarı Almanya'da yüzde 49,5, İtalya'da yüzde 49,6, Fransa'da yüzde 50,3, Belçika'da yüzde 32 ve İspanya'da yüzde 72,7 geriledi.