Son dakika: Otomobil satışları Avrupa'da daraldı! sadece Türkiye'de arttı
Son dakika haberi... Avrupa otomobil pazarı, bu yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 42,8 azalırken, Türkiye otomobil pazarı yüzde 21,7 büyüdü.
Avrupa otomobil pazarı, bu yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 42,8 azalırken, Türkiye otomobil pazarı yüzde 21,7 büyüdü.
İlk 5 ayda tüm Avrupa pazarlarının daralmasına karşın Türkiye otomobil pazarı artış gösterdi.
Otomobil pazarı Almanya'da yüzde 49,5, İtalya'da yüzde 49,6, Fransa'da yüzde 50,3, Belçika'da yüzde 32 ve İspanya'da yüzde 72,7 geriledi.
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