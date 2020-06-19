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Son dakika: Otomobil satışları Avrupa'da daraldı! sadece Türkiye'de arttı

Son dakika haberi... , bu yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 42,8 azalırken, otomobil pazarı yüzde 21,7 büyüdü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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, bu yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 42,8 azalırken, otomobil pazarı yüzde 21,7 büyüdü.

İlk 5 ayda tüm Avrupa pazarlarının daralmasına karşın Türkiye otomobil pazarı artış gösterdi.

Otomobil pazarı Almanya'da yüzde 49,5, İtalya'da yüzde 49,6, Fransa'da yüzde 50,3, Belçika'da yüzde 32 ve İspanya'da yüzde 72,7 geriledi.

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