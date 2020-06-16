Başkan Erdoğan açıklamıştı! İstifa edene tazminat...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'de başlayacağını açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne ilişkin çalışma hazır. İstifa eden çalışan kıdem tazminatı kazanacak. 30 günlük kıdem tazminatının 19 günü mevcut sistemdeki gibi devam edecek. 11 günü ise Kıdem Tazminatı Fonu'nda birikecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü çalışmayı tamamladı. Hazırlanan 'karma modele' göre, istifa eden çalışan da kıdem tazminatı alabilecek.
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