16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Erdoğan açıklamıştı! İstifa edene tazminat...

Başkan Erdoğan açıklamıştı! İstifa edene tazminat...

Başkan 'ın 2022'de başlayacağını açıkladığı 'ne ilişkin çalışma hazır. eden çalışan kıdem tazminatı kazanacak. 30 günlük kıdem tazminatının 19 günü mevcut sistemdeki gibi devam edecek. 11 günü ise Kıdem Tazminatı Fonu'nda birikecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.06.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI! İSTİFA EDENE TAZMİNAT...

Başkan 'ın açıkladığı 'nin (TES) detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü çalışmayı tamamladı. Hazırlanan 'karma modele' göre, eden çalışan da kıdem tazminatı alabilecek.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA