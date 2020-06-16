Altın fiyatları son dakika: Yükseliş sürüyor... 16 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatları ne olacak? Altın alınır mı, satılır mı? Altın piyasasında, en düşük 376 bin 200 lira, en yüksek 379 bin 260 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 1,38 azalışla 376 bin 200 liradan tamamlamıştı. Gram atlın 16 Haziran'a 378 liradan başladı. Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken yorumlar geliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak? İşte 16 Haziran canlı altın fiyatları ve uzman yorumları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Geçen hafta perşembe günü ikicini dalga endişeleriyle çoğu varlık sınıfına gelen satışlar sonrasında cuma günü yaşanan ılımlı fiyatlamaların ardından bu sabah tekrar satışların baskın geldiğini izliyoruz. Hatırlamak gerekirse, salgının yoğun olarak hissedildiği mart ayında likidite endişeleri neredeyse tüm varlık sınıflarında satışa yola açmış, değerli maden de satışlarla karşılaşmıştı. Yukarıda belirttiğimiz gibi, perşembe günü de buna benzer bir hareket gözlenirken, cuma günkü sınırlı tepkinin ardından değerli madenin de bugün küresel çaptaki fiyatlamalara bağlı olarak satıcılı seyrettiğini ve aylık ortalamasının altına sarktığını izliyoruz. Şu aşamada, mevcut fiyatlamalar değerli madende baskının devam edebileceğini gösterirken, seanslık grafikteki zayıf göstergelerle birlikte 1.730 direncinin altında aşağı yönlü hareket devam edebilir. Olası düşüşlerde sıralı destekler de 1.712 ve 1.700 seviyelerinde."

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen kıymetli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1738 üzerinde tutunması 1751 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise ons altında 1715 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 1705 seviyesi test edilebilir."

ALTININ KİLOGRAMI 376 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 376 bin 200 lira, en yüksek 379 bin 260 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalışla 376 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 727 milyon 972 bin 467,75 lira, işlem miktarı ise 1.967,64 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 734 milyon 32 bin 771,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.