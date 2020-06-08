Uzundere Barajı'nda sona doğru! Ekonomiye 1 milyar liralık destek sağlayacak
Erzurum'da yapımı devam eden Uzundere Barajı'nın, tamamlandıktan sonra milli ekonomiye yıllık 1 milyar liranın üzerinde gelir sağlayacağı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, yatırımlarla mümbit toprakların su ile buluşturulmasına ve içme suyu kullanımı temin etmenin yanı sıra derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Modern sulama projesi geliştirilerek yapılan çalışmalar, tarımda verim artışı, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor.
İş kapsamında relokasyon yolu tüneli, enjeksiyon tünelleri, kret ulaşım yolu tüneli, enerji nakil hattı deplasmanı, içme suyu deplasmanı, enjeksiyon tüneli, beton kaplaması ve enjeksiyon tüneli ulaşım yolu tamamlanırken, bölgede dolusavak imalatı, gövde imalatı, su alma yapısı, derivasyon, vana odası, cebri boru, tersip bendi ve su alma gibi çalışmalar yapılacak.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.
Çalışmaları devam eden Uzundere Barajı'nın tamamlanmasıyla 1270 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:
"Temelden 42 metre yükseklikte olan baraj, 250 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak hem de yöredeki ürün çeşitliliği sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkının yanı sıra sulu tarım ile 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 1 milyar 326 milyon lira gelir sağlanması hedefleniyor."
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