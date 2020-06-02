TÜBİTAK'tan Ar-Ge ve patent atağı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurmuştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 13 Mayıs'ta duyurduğu ve TÜBİTAK'ın açtığı "Sipariş Ar-Ge" ve "Patent Lisans" çağrılarında iş birliği gerektiren ortak projeler desteklenecek. Sipariş Ar-Ge çağrısıyla müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi, Patent Lisans çağrısıyla da üniversitelerde, araştırma altyapılarında ve teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılması hedefleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 13 Mayıs'ta duyurduğu söz konusu çağrılardan ilki Sipariş Ar-Ge ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleniyor.
Çağrı kapsamında, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını tedarikçi kuruluş yaparken, proje çıktılarını müşteri kuruluş ticarileştirecek. Müşteri kuruluş, tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacak.
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