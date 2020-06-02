02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TÜBİTAK'tan Ar-Ge ve patent atağı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurmuştu

TÜBİTAK'tan Ar-Ge ve patent atağı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurmuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın 13 Mayıs'ta duyurduğu ve 'ın açtığı "Sipariş " ve "" çağrılarında iş birliği gerektiren ortak projeler desteklenecek. Sipariş Ar-Ge çağrısıyla müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, 'ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi, Patent Lisans çağrısıyla da üniversitelerde, araştırma altyapılarında ve teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılması hedefleniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
ABONE OL
BAKAN DUYURMUŞTU! TÜRKİYE'DEN KRİTİK TEKNOLOJİ ATAĞI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın 13 Mayıs'ta duyurduğu söz konusu çağrılardan ilki Sipariş ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, 'ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleniyor.

Çağrı kapsamında, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını tedarikçi kuruluş yaparken, proje çıktılarını müşteri kuruluş ticarileştirecek. Müşteri kuruluş, tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacak.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA