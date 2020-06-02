Son dakika: Borsa güne yükselişle başladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta artarken, en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 33,4'ten 40,9'a yükselmesinden bulduğu destekle yüzde 1,65 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 107.266,19 puanla yaklaşık 3 ayın zirvesinden tamamladı. BIST 100 endeksi, böylece yükseliş serisini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıdı.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalınması durumunda yeni hedeflerin 109.500 ve 111.000 seviyeleri olacağını söyledi.