Son dakika: Almazsanız paranız yanacak! Resmi Gazete'de yayımlandı: BDDK o süreyi 3 ay uzattı
Son dakika haberine göre Zaman aşımına uğrayan banka hesaplarının hak sahiplerine tanınan süre uzatıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle kolaylık sağlandığını açıklayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), listede adı bulunan kişilerin başvuru tarihinin 15 Eylül'e ertelendiğini belirtti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine yeni tip koronavirüs süreci nedeniyle kolaylık sağladı.
SON TARİH 3 AY UZATILDI
BDDK'nın Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararı ile 10 yıldır işlem görmeyen hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarih 3 ay uzatıldı.
2009 yılından itibaren hareket görmeyen, zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap ya da hak sahipleri için son başvuru tarihi 15 Haziran'dan 15 Eylül'e ertelendi.
30 EYLÜL'E KADAR TMSF'YE DEVREDİLEBİLECEK
Bu süre sonunda hesap sahipleri veya mirasçıları tarafından aranmayan tutarlar ise 30 Eylül'e kadar TMSF'ye devredilebilecek.
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