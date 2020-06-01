Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Peak Games'in satışıyla ilgili açıklama: Gurur verici!
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "(Zynga'nın Peak'ı alması) Bu, dijital oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici. Sektörümüzün arkasındayız" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "(Zynga'nın Peak'ı alması) Bu, dijital oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici. Sektörümüzün arkasındayız" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almak için anlaştıklarını duyurmuştu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız desteklerinden de faydalanan ve sektörün en önemli oyuncularından biri haline gelen Peak Games, Zynga tarafından satın alındı. Bu, Dijital Oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici bir gelişme. Desteklerimizle Sektörümüzün arkasındayız." ifadelerini kullandı.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Faizleri düştü! İşte ödenecek miktar
- Merkez'den enflasyon açıklaması!
- Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat!
- Bakan Albayrak'tan Peak'ın satışı ile ilgili açıklama
- Mobilya satışlarında beklenti büyük!
- İş dünyasından yeni kredi paketine tam destek
- Bakan Albayrak'tan önemli normalleşme mesajı!
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Milyonlarca emekliye üç önemli müjde!
- Zynga, Peak Games'i almak için anlaştı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?
- Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor?
- Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?
- Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?
- BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?
- Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...
- Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar
- Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama