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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Peak Games'in satışıyla ilgili açıklama: Gurur verici!

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Peak Games'in satışıyla ilgili açıklama: Gurur verici!

Son dakika haberleri...  Ruhsar Pekcan "(Zynga'nın Peak'ı alması) Bu,  ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici. Sektörümüzün arkasındayız" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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PEAK GAMES'İN SATIŞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

Ruhsar Pekcan "(Zynga'nın Peak'ı alması) Bu, ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici. Sektörümüzün arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almak için anlaştıklarını duyurmuştu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız desteklerinden de faydalanan ve sektörün en önemli oyuncularından biri haline gelen Peak Games, Zynga tarafından satın alındı. Bu, Dijital Oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici bir gelişme. Desteklerimizle Sektörümüzün arkasındayız." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi: Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i almak için anlaştı SON DAKİKA HABERİ: ZYNGA, TÜRK OYUN ŞİRKETİ PEAK GAMES'İ ALMAK İÇİN ANLAŞTI
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